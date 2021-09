Eure : 537 abonnés privés d’électricité après la chute accidentelle d’un poteau

Des techniciens d’Enedis sont intervenus rapidement pour sécuriser les lieux et remettre en état l’installation. Cinq sapeurs-pompiers ont également été engagés.



537 abonnés ont été impactés par cette coupure dont le centre d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Perriers-sur-Andelle.



Toutefois, aucun établissement à caractère médical ou personne sensible (sous respirateur artificiel, notamment) n’a été touché, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



L’électricité devait être rétablie en principe vers 20 heures.