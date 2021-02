Eure : 39 sapeurs-pompiers engagés pour un début d’incendie chez Sealynx à Charleval,

Une vingtaine de salariés ont été évacués et regroupés dans des locaux annexes, le temps pour les sapeurs-pompiers de circonscrire le feu au moyen d’une lance et de ventiler les lieux.



Aucune victime n’est à déplorer et aucune mesure de chômage technique n’est envisagée, indiquait, ce matin, l’officier de garde du Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27). L’activité a pu reprendre son cours normal vers 0h30.



L’intervention a mobilisé 39 sapeurs-pompiers de Fleury-sur-Andelle, Périers, les Andelys, Étrepagny et Louviers.