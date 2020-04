Eure : 330 tonnes de lin et de paille détruits dans des incendies à Vexin-sur-Epte et Dangu

Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été particulièrement sollicités entre hier soir et ce lundi matin. Ils ont été appelés notamment à intervenir sur les lieux de deux incendies importants à Vexin-sur-Epte (Écos) et Dangu. Dans les deux cas ce sont des bâtiments agricoles qui ont brûlé.



Le premier feu a été signalé à 22h35 rue de l’Église à Vexin-sur-Epte. A l’arrivée des pompiers d’Écos, renforcés ensuite par ceux de Vernon et de Conches-en-Ouche (soit au total une quinzaine d’hommes), un hangar de 1000m2 environ était entièrement embrasé. Il contenait 200 tonnes de lin et du matériel agricole qui ont été détruits.



Deux lances ont été nécessaires pour venir à bout du sinistre qui n’a fait que des dégâts. Ce matin, les pompiers étaient toujours sur place pour s’assurer que tout risque de reprise du feu était bien écarté.