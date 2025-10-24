Escroqueries à la fausse qualité à Rouen : une octogénaire détroussée par une fausse policière

Fausse policière, faux agents de Veolia, démarcheurs de calendriers… Les escroqueries à la fausse qualité se multiplient ces derniers jours dans l’agglomération de Rouen, visant en priorité les personnes âgées. Dernier cas en date : celui d’une habitante de la rive gauche, âgée de 82 ans, piégée à son domicile mercredi soir