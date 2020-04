En Seine-Maritime, le confinement n’empêche pas les grands excès de vitesse

Lors de l’un de ces contrôles, les militaires de l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR), sous les ordres du chef d’escadron Pouessel, ont intercepté, ce samedi, en fin de matinée, un motard qui roulait à 138 km/h au lieu de 80 sur la D 6015, à Saint-Aubin-Routot, à hauteur du centre pénitentiaire du Havre.



Le pilote de la grosse cylindrée, âgé de 31 ans et originaire d’une commune proche, s’est vu notifier la rétention immédiate de son permis avec retrait de points et la mise en fourrière de sa moto, une Buell 1125.



Convoqué devant le tribunal à une date ultérieure, il encourt une forte amende et une suspension de permis.