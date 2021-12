Elbeuf-sur-Seine : il est interpellé avec 20 grammes d’héroïne qu’il venait d’acheter à un dealer

L’attention d’un équipage de police-secours en patrouille dans les rues d’Elbeuf-sur-Seine, mardi vers 16 heures, a été attirée par un petit groupe de jeunes rassemblés rue de La Rochelle. Les policiers ont constaté qu’ils étaient en présence d’une transaction entre un dealer et un consommateur de stupéfiants.



De fait, le « client » a été contrôlé un peu plus tard en possession de 20 grammes d’héroïne. Il a confirmé qu’il venait d’acheter la drogue au prix de 150€.



Le suspect, âgé de 17 ans et domicilié à Elbeuf, a été interpellé et placé en garde à vue pour détention de produits stupéfiants. Après audition, il s’est vu notifier un rappel à la loi. Il a été laissé libre.