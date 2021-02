Ecole inondée à Canteleu, près de Rouen : 180 élèves renvoyés chez eux et privés d'école jusqu'à samedi

Les faits ont été découverts vers 7h30, peu avant l'arrivée des écoliers et des enseignants. Les 180 enfants que compte l'école ont été renvoyés chez eux, ainsi que la quinzaine d'enseignants et d'agents.



Un représentant de la mairie, venu sur place, a pris la décision de fermer l'établissement jusqu'à la fin de semaine, le temps de remettre en état la conduite défaillante et de nettoyer et désinfecter les locaux.