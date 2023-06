Disparition inquiétante d’une femme de 63 ans en Seine-Maritime : la gendarmerie lance un appel à témoins

Elle est âgée de 63 ans, mesure 1,60m, 68 kgs, cheveux mi-long et raides, porteuse de lunettes de vue. Elle était vêtue d'un coupe vent vert-bleu, d'un short de cycliste avec une bande rose, d'un casque de cycliste rouge et d'un haut de couleur noireAu moment de sa disparition, elle circulait sur un vélo à assistance électrique, gris anthracite et de marque « Giant ».Si vous disposez d'informations permettant de la localiser, veuillez contacter immédiatement la brigade de gendarmerie de Neufchâtel-en-Bray au 02.35.93.00.17