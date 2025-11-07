Dieudonné interdit deux fois de suite en Seine-Maritime : bras de fer entre le préfet et l'humoriste

Dieudonné visé par deux arrêtés d’interdiction en deux jours en Normandie. Après avoir tenté de se produire les 7 et 8 novembre dans la région de Rouen, l’humoriste se heurte à la fermeté des préfectures de Seine-Maritime et de l’Eure. En cause : des propos jugés attentatoires à la mémoire des victimes des attentats du 13-Novembre.