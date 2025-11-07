Dieudonné interdit deux fois de suite en Seine-Maritime : bras de fer entre le préfet et l'humoriste

L'humoriste controversé retranché dans un campement des gens du voyage lors d'un de ses derniers spectacle - Photo extraite de Dieudonne Officiel / X
L’humoriste Dieudonné M’Bala M’Bala ne pourra se produire ni le 7 ni le 8 novembre en Normandie. Après une première interdiction jeudi, la préfecture de la Seine-Maritime a dû renforcer sa position face à une nouvelle annonce de représentation pour demain samedi.
Le spectacle était initialement prévu ce vendredi 7 novembre « dans la région de Rouen ». En réaction, les préfets de l’Eure et de la Seine-Maritime avaient pris, dès jeudi, deux arrêtés d’interdiction valables sur l’ensemble de leurs départements.
Nouvelle tentative, nouvelle interdiction
Ce vendredi en fin de journée, les organisateurs ont reprogrammé le spectacle de Dieudonné à demain samedi 8 novembre, toujours sans préciser de commune. Une manœuvre qui a immédiatement conduit le préfet de la Seine-Maritime à signer un nouvel arrêté d’interdiction, cette fois pour la journée de samedi.
Les motifs avancés restent inchangés : des propos jugés récurrents dans les spectacles de Dieudonné, relevant de l’apologie du terrorisme ou dépréciant les attentats du 13 novembre 2015.
Un contexte sensible à la veille des commémorations
À quelques jours des dix ans des attentats de Paris, les autorités insistent sur le préjudice causé à la mémoire des victimes et rappellent leur volonté de préserver l’ordre public. Les représentants de l'Etat dénoncent des atteintes « sous couvert d’humour » qui suscitent émotion et indignation à l’échelle nationale.
En Seine-Maritime, l'interdiction est donc totale, et valable sur l’ensemble du territoire départemental. La préfecture de l'Eure n'avait pas réagi ce soir.
Réaction de Dieudonné : « ...du jamais vu ! »
Sur son compte X (ex-Twitter), l’humoriste controversé a réagi aux multiples interdictions préfectorales visant son spectacle prévu le vendredi 7 novembre :
Le message est accompagné des deux arrêtés préfectoraux, celui de la Seine-Maritime et de l'Eure, et d’un lien vers sa plateforme dieudosphere.com, où il centralise généralement ses annonces de dernière minute.« Cela fait 6 arrêtés préfectoraux en 2 jours pour un spectacle comique… du jamais vu !!! Et pourtant je vous assure qu’il y aura spectacle d’une façon ou d’une autre. Merci à mon public de me suivre malgré les difficultés. Il va falloir être mobiles et réactifs. »
