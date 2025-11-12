Connectez-vous S'inscrire

Dieppe : un plongeur-démineur évacué par Dragon 76 après un malaise en mer


Victime d’une perte de connaissance lors d’une opération de déminage au large de Dieppe, un militaire du GPD Manche mer du Nord a été médicalisé à bord puis héliporté vers l’hôpital de Lille.



Mercredi 12 Novembre 2025 - 11:01


La victime a été héliportée vers l’hôpital - illustration
La victime a été héliportée vers l’hôpital - illustration
Ce mardi 11 novembre, en début d’après-midi, un plongeur-démineur engagé sur une mission de neutralisation d’engins en mer au large de Dieppe perd connaissance. Pris en charge immédiatement par l’infirmier du groupe, il est transbordé sur le Goury, navire de garde du parc éolien Dieppe–Le Tréport.

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez ouvre une conférence avec le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) du Havre et la décision est prise de procéder à une évacuation médicale.

Dragon 76 mobilisé

L’hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile est engagé et embarque une équipe médicale de l’hôpital du Havre. La victime est médicalisée à bord, puis évacuée vers l’hôpital de Lille (Nord), où elle est prise en charge par le personnel hospitalier. Aucun autre détail n’a été communiqué sur son état.

Secours en mer
    •   En cas d’urgence en mer : 196 depuis un téléphone
    •  Sur VHF : canal 16 (CROSS)




Mots clés : Dieppe, faits divers, plongeur, Seine-Maritime




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Rouen : complètement ivre, la jeune femme était endormie au volant dans le tunnel de la Grand-Mare

12/11/2025

Dieppe : un plongeur-démineur évacué par Dragon 76 après un malaise en mer

12/11/2025

A13 : collision entre deux poids lourds à Incarville (Eure), un blessé léger et trafic très perturbé

12/11/2025

Travaux de nuit sur l’A154 : fermetures à Incarville (Eure) à partir de ce soir, mercredi, jusqu’à vendredi 14 novembre

12/11/2025

Feu dans un restaurant à Rouen : six personnes évacuées en pleine nuit

12/11/2025

Yvelines : condamnés à sept ans de prison après une violente intrusion chez une mère de famille à Mantes-la-Jolie

11/11/2025

Un motard se tue dans un accident de la route à La Haye-Saint-Sylvestre, dans l’Eure

11/11/2025

Travaux nocturnes : l’A150 et la RN28 fermées à la circulation plusieurs nuits à partir de mercredi

10/11/2025

Seine-Maritime : un homme grièvement brûlé après s’être immolé près d’une station-service à Buchy

10/11/2025

Près d'Etretat, un septuagénaire vole dans deux magasins, frappe un client gênant et s'enfuit

10/11/2025

En Seine-Maritime, un ouvrier blessé par un foret à bois lors de travaux au Tilleul, près d'Etretat

10/11/2025

Le Havre : contrôlé en état d’ivresse sur une trottinette électrique

10/11/2025

Yvelines : cambriolage raté à Mareil-Marly, trois suspects interpellés

09/11/2025

Rouen : un homme gravement brûlé dans l’incendie d’un matelas

09/11/2025

Le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera la cérémonie du 11 Novembre à Vernon, dans l'Eure

08/11/2025

Rouen : l'échafaudage endommagé par une camionnette rue Etoupée va être démonté

08/11/2025

Rouen : une camionnette percute un échafaudage, la rue Étoupée bouclée

08/11/2025

Poids lourd renversé en Seine-Maritime : l’A29 coupée pendant 2 heures cette nuit

08/11/2025

Dieudonné interdit deux fois de suite en Seine-Maritime : bras de fer entre le préfet et l'humoriste

07/11/2025

Sur la D6015, à Gaillon : une automobiliste grièvement blessée, après une collision avec un semi-remorque

07/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Voiture à contresens sur l’A13 entre Etreville et Oissel :deux blessés, dont un grave dans une collision

07/11/2025 -

Rouen : une piétonne grièvement blessée boulevard Ferdinand de Lesseps

05/11/2025 -

Sur la D6015, à Gaillon : une automobiliste grièvement blessée, après une collision avec un semi-remorque

07/11/2025 -

Seine-Maritime : un homme perd la vie après le chavirement d’une barque sur le lac de Jumièges

06/11/2025 -

En Seine-Maritime, un ouvrier blessé par un foret à bois lors de travaux au Tilleul, près d'Etretat

10/11/2025 -

Seine-Maritime : un homme grièvement brûlé après s’être immolé près d’une station-service à Buchy

10/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen