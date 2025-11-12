Dieppe : un plongeur-démineur évacué par Dragon 76 après un malaise en mer

L’hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile est engagé et embarque une équipe médicale de l’hôpital du Havre. La victime est médicalisée à bord, puis évacuée vers l’hôpital de Lille (Nord), où elle est prise en charge par le personnel hospitalier. Aucun autre détail n’a été communiqué sur son état.

Secours en mer

• En cas d’urgence en mer : 196 depuis un téléphone

• Sur VHF : canal 16 (CROSS)