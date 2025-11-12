Dieppe : un plongeur-démineur évacué par Dragon 76 après un malaise en mer

Ce mardi 11 novembre, en début d’après-midi, un plongeur-démineur engagé sur une mission de neutralisation d’engins en mer au large de Dieppe perd connaissance. Pris en charge immédiatement par l’infirmier du groupe, il est transbordé sur le Goury, navire de garde du parc éolien Dieppe–Le Tréport.
Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez ouvre une conférence avec le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) du Havre et la décision est prise de procéder à une évacuation médicale.
Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez ouvre une conférence avec le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) du Havre et la décision est prise de procéder à une évacuation médicale.
Dragon 76 mobilisé
L’hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile est engagé et embarque une équipe médicale de l’hôpital du Havre. La victime est médicalisée à bord, puis évacuée vers l’hôpital de Lille (Nord), où elle est prise en charge par le personnel hospitalier. Aucun autre détail n’a été communiqué sur son état.
Secours en mer
• En cas d’urgence en mer : 196 depuis un téléphone
• Sur VHF : canal 16 (CROSS)
Secours en mer
• En cas d’urgence en mer : 196 depuis un téléphone
• Sur VHF : canal 16 (CROSS)
Les autres infos du jour