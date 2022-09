Dieppe. Une femme de 74 ans décède à l’hôpital des suites d’un accident de la circulation

Une femme de 74 ans est décédée des suites de ses blessures à l’hôpital de Dieppe (Seine-Maritime) après un accident de la circulation qui s’est produit deux jours plus tôt.



Le 6 septembre vers 10h30, les secours sont appelés à intervenir avenue de la Libération à Dieppe pour un accident impliquant un véhicule seul en cause. Ce dernier sortait d’un parking lorsque pour une raison ignorée il a traversé la rue et a terminé sa course dans le mur d’une habitation.