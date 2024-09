Dieppe. Deux passeurs condamnés à 3 ans de prison après la découverte de 7 migrants cachés dans une fourgonnette

Les deux hommes, âgés de 50 et 34 et respectivement de nationalité roumaine et italienne, ont écopé de trois ans d’emprisonnement avec maintien en détention. En outre, le tribunal a prononcé à leur encontre une interdiction du territoire français pendant dix ans et la confiscation de leur fourgonnette.

Pour rappel, le 30 août 2024, un passeur déféré en comparution immédiate, s’était vu condamné par le Tribunal correctionnel de Dieppe aux mêmes peines.