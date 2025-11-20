Deux nouveaux espaces France Services labellisés à Dieppe et Fécamp

Les habitants de Dieppe et de Fécamp disposeront bientôt de deux nouvelles maisons France Services. L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) vient d’officialiser leur labellisation, annoncée lors du Salon des maires et des collectivités locales à Paris.
Ces ouvertures, prévues début 2026, visent à faciliter l’accès aux démarches administratives, avec un accompagnement de proximité assuré par des conseillers dont le recrutement est en cours.
Un service public renforcé dans deux territoires
À Dieppe, l’espace prendra place au cœur des quartiers prioritaires de la ville, avec une présence fixe et une stratégie d’aller vers les habitants.
À Fécamp, la structure proposera un accueil unique en centre-ville, complété par des permanences itinérantes en zone rurale pour toucher un public plus large.
Ces deux implantations s’ajoutent aux 39 France Services déjà actives en Seine-Maritime, contribuant à un maillage plus serré du territoire et à une accessibilité accrue pour tous.
Avec ces nouvelles inaugurations, l’État et les collectivités réaffirment leur volonté de garantir l’accès aux droits, quels que soient les obstacles : distance, fracture numérique ou complexité des démarches.
Ces espaces incarnent une présence publique “humaine, ouverte et accessible”, pensée pour restaurer la confiance entre institutions et citoyens.
Ce que proposent les maisons France Services
Un lieu unique pour vos démarches
Chaque maison France Services réunit 12 partenaires nationaux : CAF, Assurance retraite, Assurance Maladie, Chèque Énergie, Finances publiques, France Travail, France Rénov’, France Titres, Urssaf, La Poste, MSA, et point-justice.
Objectif : accompagner les usagers à moins de 20 minutes de chez eux, quels que soient leurs besoins.
