Deux nouveaux espaces France Services labellisés à Dieppe et Fécamp

À Dieppe, l’espace prendra place au cœur des quartiers prioritaires de la ville, avec une présence fixe et une stratégie d’aller vers les habitants.

À Fécamp, la structure proposera un accueil unique en centre-ville, complété par des permanences itinérantes en zone rurale pour toucher un public plus large.



Ces deux implantations s’ajoutent aux 39 France Services déjà actives en Seine-Maritime, contribuant à un maillage plus serré du territoire et à une accessibilité accrue pour tous.



Avec ces nouvelles inaugurations, l’État et les collectivités réaffirment leur volonté de garantir l’accès aux droits, quels que soient les obstacles : distance, fracture numérique ou complexité des démarches.

Ces espaces incarnent une présence publique “humaine, ouverte et accessible”, pensée pour restaurer la confiance entre institutions et citoyens.