Connectez-vous S'inscrire

Deux nouveaux espaces France Services labellisés à Dieppe et Fécamp


Un renfort attendu pour les démarches du quotidien en Seine-Maritime. L'ouverture de ces deux nouvelles maisons France Services est prévue au début de l'année prochaine.



Jeudi 20 Novembre 2025 - 19:28


La maison France Service de Bacqueville-en-Caux - Illustration Google Maps
La maison France Service de Bacqueville-en-Caux - Illustration Google Maps
Les habitants de Dieppe et de Fécamp disposeront bientôt de deux nouvelles maisons France Services. L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) vient d’officialiser leur labellisation, annoncée lors du Salon des maires et des collectivités locales à Paris.

Ces ouvertures, prévues début 2026, visent à faciliter l’accès aux démarches administratives, avec un accompagnement de proximité assuré par des conseillers dont le recrutement est en cours.

Un service public renforcé dans deux territoires

À Dieppe, l’espace prendra place au cœur des quartiers prioritaires de la ville, avec une présence fixe et une stratégie d’aller vers les habitants.
À Fécamp, la structure proposera un accueil unique en centre-ville, complété par des permanences itinérantes en zone rurale pour toucher un public plus large.

Ces deux implantations s’ajoutent aux 39 France Services déjà actives en Seine-Maritime, contribuant à un maillage plus serré du territoire et à une accessibilité accrue pour tous.

Avec ces nouvelles inaugurations, l’État et les collectivités réaffirment leur volonté de garantir l’accès aux droits, quels que soient les obstacles : distance, fracture numérique ou complexité des démarches.
Ces espaces incarnent une présence publique “humaine, ouverte et accessible”, pensée pour restaurer la confiance entre institutions et citoyens.

______________________

Ce que proposent les maisons France Services
 
Un lieu unique pour vos démarches
Chaque maison France Services réunit 12 partenaires nationaux : CAF, Assurance retraite, Assurance Maladie, Chèque Énergie, Finances publiques, France Travail, France Rénov’, France Titres, Urssaf, La Poste, MSA, et point-justice.
Objectif : accompagner les usagers à moins de 20 minutes de chez eux, quels que soient leurs besoins.

______________________




Mots clés : Dieppe, Fécamp, France Service, Seine-Maritime




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Enlèvement d’un mineur placé : la mère et le beau-père condamnés à Rouen, l’adolescent rapatrié en France

20/11/2025

Deux nouveaux espaces France Services labellisés à Dieppe et Fécamp

20/11/2025

Un Havrais décroche plus de 44 000 € au Pasino du Havre, en Seine-Maritime

20/11/2025

Une jeune femme soupçonnée d’avoir extorqué plus de 65 000 € à un homme de 86 ans dans les Yvelines

20/11/2025

Incendie criminel du Moulin Rose à Belbeuf : un suspect mis en examen, le parquet fait appel du contrôle judiciaire

20/11/2025

A Fécamp, elle conduisait avec près de 2 g d'alcool dans le sang : dégrisement et rétention de permis

20/11/2025

Fécamp : une conductrice de trottinette dépistée avec plus de 2 g d'alcool dans le sang

20/11/2025

Yvelines. Observés depuis les étages d'une entreprise, des cambrioleurs arrêtés par la police à Houilles

20/11/2025

Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

20/11/2025

Scène ouverte au Silo à Verneuil d'Avre-et-d'Iton : Dead fat, One Karner et Los Bourdonos en live

19/11/2025

Dieppe : l'automobiliste pressé conduisait sans permis, sans assurance et était positif à l'alcool et aux stupéfiants

19/11/2025

Nouvelle saisie de stupéfiants au Havre : 1,84 tonne d'herbe de cannabis interceptée et quinze suspects arrêtés

19/11/2025

Au Havre, sa conduite incohérente attire l'attention de la BAC : il est contrôlé sans permis et positif aux stupéfiants

19/11/2025

Accrochage sur la D104 à Bouville, près de Barentin : trois personnes impliquées, aucun blessé

19/11/2025

Caravane en flammes à Elbeuf (Seine-Maritime) : l'incendie maîtrisé avant l'arrivée des sapeurs-pompiers

19/11/2025

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

19/11/2025

Yvelines. Trois adolescents interpellés après une tentative d’effraction à Bougival

19/11/2025

Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

19/11/2025

Yvelines. Violences au centre commercial du Mail à Vélizy : trois jeunes interpellés après des jets de projectiles

19/11/2025

Seine-Maritime : levée de la zone de surveillance autour de Luneray après le foyer d’influenza aviaire

18/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Yvelines : l'auteur d'une agression sexuelle à Houilles identifié grâce à une larme tatouée sur son visage

14/11/2025 -

Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

19/11/2025 -

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

19/11/2025 -

Yvelines : il vole un bus et se retrouve coincé dans une impasse près de Mantes-la-Jolie

17/11/2025 -

Trafic de déchets vers l’Afrique : lourdes condamnations au tribunal de Rouen

14/11/2025 -

Les viaducs du Bec et de la Risle en travaux : l’A28 fermée la nuit entre Brionne et Bernay du 17 au 21 novembre

15/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen