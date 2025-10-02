Deux hommes interpellés après un vol dans un supermarché à Bois-Guillaume

Le premier homme, âgé de 47 ans, est appréhendé par les agents de sécurité. Le second prend la fuite, mais il est repéré peu après par les policiers, alors qu'il tente de se dissimuler sur un parking à proximité de l’établissement bancaire du CIC. Âgé de 49 ans, il est interpellé à son tour.



Tous deux sont contrôlés : le premier est sobre, le second présente un taux d’alcoolémie de 0,33 mg/l d’air expiré. Les deux hommes sont placés en garde à vue. La direction du magasin a confirmé le vol et déposé plainte.