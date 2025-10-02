Connectez-vous S'inscrire





Deux hommes interpellés après un vol dans un supermarché à Bois-Guillaume


Dans la soirée d'hier, deux hommes ont été arrêtés dans un supermarché à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) après avoir été surpris en train de dérober des produits alimentaires dans la réserve de Carrefour Market.



Jeudi 2 Octobre 2025 - 13:05



Le centre commercial Les Bocquets à Bois-Guillaume - Illustration Google Maps
Le centre commercial Les Bocquets à Bois-Guillaume - Illustration Google Maps
Les faits ont eu lieu lundi 1er octobre aux alentours de 21h35 dans l’enceinte du Carrefour Market du centre commercial des Bocquets, avenue de l'Europe. C’est un voisin du magasin, qui a vue sur la réserve extérieure, qui donne l’alerte après avoir observé deux individus en train de s’introduire pour voler des denrées.

Dissimulé sur un parking

Le premier homme, âgé de 47 ans, est appréhendé par les agents de sécurité. Le second prend la fuite, mais il est repéré peu après par les policiers, alors qu'il tente de se dissimuler sur un parking à proximité de l’établissement bancaire du CIC. Âgé de 49 ans, il est interpellé à son tour.

Tous deux sont contrôlés : le premier est sobre, le second présente un taux d’alcoolémie de 0,33 mg/l d’air expiré. Les deux hommes sont placés en garde à vue. La direction du magasin a confirmé le vol et déposé plainte.




Mots clés : Bois-Guillaume, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime




Nouveau commentaire :

Modération des commentaires
* La rédaction de infoNormandie.com se réserve le droit de supprimer ou de ne pas publier tout commentaire pouvant contenir des propos à caractère violent, injurieux, diffamatoire, homophobe, sexiste et raciste.


Fermeture d’Arlanxeo à Lillebonne : élus et agglo unis pour les salariés et l’avenir industriel du territoire

02/10/2025

Collision mortelle entre une voiture et un bus à Yainville, en Seine-Maritime

02/10/2025

Fermeture nocturne de la RN28 en Seine-Maritime à partir du lundi 6 octobre : la circulation déviée

02/10/2025

Deux hommes interpellés après un vol dans un supermarché à Bois-Guillaume

02/10/2025

Rouen : il frappe un passager d'un bus pour venger sa belle-soeur, victime d'une « main aux fesses »

02/10/2025

Sept personnes intoxiquées dans un feu d’appartement ce soir au Petit-Quevilly, près de Rouen

01/10/2025

Manifestations sous haute surveillance en Seine-Maritime ce jeudi 2 octobre

01/10/2025

Coupure totale de la RN12 entre l’Eure et l’Eure-et-Loir après un accident près de Nonancourt

01/10/2025

Eure : un sexagénaire meurt dans une collision avec un poids lourd à Conches-en-Ouche

01/10/2025

Fuite de gaz à Rouen : périmètre de sécurité et riverains confinés rue des Halettes

01/10/2025

Alerte incendie à l’institut médico-social de Bolbec : 46 personnes évacuées par précaution

01/10/2025

Un homme roué de coups et filmé devant le CHU de Rouen : ses agresseurs sont en garde à vue

01/10/2025

Accident sur le pont de Normandie : la circulation coupée vers Le Havre

30/09/2025

Seine-Maritime. Il chute avec sa moto à Bolbec : il n’a ni permis, ni casque, ni assurance

30/09/2025

Incendie dans un immeuble de quatre étages à Évreux : 13 personnes évacuées, pas de victime

30/09/2025

Un conducteur dépisté positif à 2,70 g/l d’alcool lors d’un contrôle routier à Harfleur

29/09/2025

Le corps d’un homme repêché dans la Lézarde à Harfleur, en Seine-Maritime

28/09/2025

Une passagère grièvement blessée dans un bus Nomad à Sébécourt, dans l’Eure

27/09/2025

Yvelines. Incendie sur un poste électrique de 400 000 volts à Méré : aucun impact pour les usagers

27/09/2025

Tentative de traversée vers l’Angleterre : 16 migrants secourus au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime

27/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen