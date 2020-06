Deux box automobiles détruits par le feu cette nuit à La Vaupalière, près de Rouen

Vingt-quatre sapeurs-pompiers et sept engins ont été engagés cette nuit à La Vaupalière, en Seine-Maritime, où un incendie s’est déclaré peu avant 23h30.



Sur place, rue de l’Église, les soldats du feu ont dû faire front à deux feux de garages disposés en bande. Deux lances ont été nécessaires pour venir à bout du sinistre du sinistre et empêcher sa propagation.



Les deux gaffes ont été détruits, indique ce matin l’officier de permanence au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



L’origine du départ de feu est pour l’heure inconnue. Une enquête a été ouverte.



Plus d’infos à venir sur infoNormandie