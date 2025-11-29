Deux blessés graves et un chien décédé dans un incendie d’immeuble à Rouen

L’incendie s’est produit peu après 21h30 dans un immeuble d’habitation de quatre étages avec combles. À l’arrivée des secours, des flammes et d’importantes fumées s’échappaient de l’appartement sinistré situé au rez-de-chaussée. Deux personnes ont été extraites des logements impactés par les fumées.
Ces deux victimes, classées en urgence absolue, ont été transportées au CHU de Rouen pour y être prises en charge. Une troisième personne a également été évacuée, indemne. Un chien n’a en revanche pas survécu au sinistre.
Ces deux victimes, classées en urgence absolue, ont été transportées au CHU de Rouen pour y être prises en charge. Une troisième personne a également été évacuée, indemne. Un chien n’a en revanche pas survécu au sinistre.
Un sapeur-pompier légèrement blessé
L’intervention a mobilisé un important dispositif du SDIS de Seine-Maritime : 47 sapeurs-pompiers et 14 engins ont été engagés sur l’opération. Deux lances ont été nécessaires pour venir à bout du feu, finalement maîtrisé aux alentours de minuit.
Au cours de l’intervention, un sapeur-pompier a été légèrement blessé. L’origine de l’incendie est désormais à la charge d’une enquête menée par la Police nationale afin de déterminer les circonstances précises du départ de feu.
Au cours de l’intervention, un sapeur-pompier a été légèrement blessé. L’origine de l’incendie est désormais à la charge d’une enquête menée par la Police nationale afin de déterminer les circonstances précises du départ de feu.
Les autres infos du jour
-
Travaux de nuit sur l’A13 à Pont-l’Évêque : fermetures et déviations du 1er au 5 décembre
-
Collision entre un bus scolaire et une voiture dans l'Eure : trois blessés, dont un enfant
-
L'école d'Aigleville, près de Pacy-sur-Eure, fermée pour la journée suite à une fuite de gaz
-
Il percute un camion sur l’A28 en Seine-Maritime : le conducteur de l'utilitaire désincarcéré et évacué vers le CHU