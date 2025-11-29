Connectez-vous S'inscrire

Deux blessés graves et un chien décédé dans un incendie d’immeuble à Rouen


[Actualisé] - Un violent feu d’appartement s’est déclaré ce samedi soir en rez-de-chaussée d’un immeuble de la rue du Bouvreuil, à Rouen. Le sinistre a fait plusieurs victimes, dont deux personnes gravement intoxiquées par les fumées.



Samedi 29 Novembre 2025 - 23:28


L’incendie s’est produit peu après 21h30 dans un immeuble d’habitation de quatre étages avec combles. À l’arrivée des secours, des flammes et d’importantes fumées s’échappaient de l’appartement sinistré situé au rez-de-chaussée. Deux personnes ont été extraites des logements impactés par les fumées.

Ces deux victimes, classées en urgence absolue, ont été transportées au CHU de Rouen pour y être prises en charge. Une troisième personne a également été évacuée, indemne. Un chien n’a en revanche pas survécu au sinistre.

Un sapeur-pompier légèrement blessé

L’intervention a mobilisé un important dispositif du SDIS de Seine-Maritime  : 47 sapeurs-pompiers et 14 engins ont été engagés sur l’opération. Deux lances ont été nécessaires pour venir à bout du feu, finalement maîtrisé aux alentours de minuit.

Au cours de l’intervention, un sapeur-pompier a été légèrement blessé. L’origine de l’incendie est désormais à la charge d’une enquête menée par la Police nationale  afin de déterminer les circonstances précises du départ de feu.
 





29/11/2025

