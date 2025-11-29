Deux blessés graves et un chien décédé dans un incendie d’immeuble à Rouen

L’incendie s’est produit peu après 21h30 dans un immeuble d’habitation de quatre étages avec combles. À l’arrivée des secours, des flammes et d’importantes fumées s’échappaient de l’appartement sinistré situé au rez-de-chaussée. Deux personnes ont été extraites des logements impactés par les fumées.



Ces deux victimes, classées en urgence absolue, ont été transportées au CHU de Rouen pour y être prises en charge. Une troisième personne a également été évacuée, indemne. Un chien n’a en revanche pas survécu au sinistre.