Deux blessés graves dans un incendie d’immeuble ce soir à Rouen


Un violent feu d’appartement s’est déclaré ce samedi soir dans un immeuble de la rue Bouvreuil, à Rouen. Des moyens conséquents ont été déployés par les secours. Deux personnes ont été blessées grièvement.



Samedi 29 Novembre 2025 - 23:28


Illustration
Illustration
Le feu s’est déclaré peu après 21h30 dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment d’habitation de quatre étages. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, des flammes étaient visibles aux fenêtres, confirmant l’importance du sinistre.

Deux blessés, en urgence absolue

Au total, 41 sapeurs-pompiers et 11 engins ont été mobilisés sur cette intervention, sous le commandement d’un chef de groupe et d’un chef de colonne. L’action des secours a permis de limiter la propagation de l’incendie au seul logement touché.

Deux victimes ont été extraites du bâtiment. Classées en urgence absolue, elles ont été transportées vers le CHU de Rouen pour y être prises en charge. Les circonstances exactes de l’incendie restent à préciser.
 





Mots clés : enquête, faits divers, incendie, pompiers, Rouen, Seine-Maritime





