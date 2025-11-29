Deux blessés graves dans un incendie d’immeuble ce soir à Rouen

Au total, 41 sapeurs-pompiers et 11 engins ont été mobilisés sur cette intervention, sous le commandement d’un chef de groupe et d’un chef de colonne. L’action des secours a permis de limiter la propagation de l’incendie au seul logement touché.

Deux victimes ont été extraites du bâtiment. Classées en urgence absolue, elles ont été transportées vers le CHU de Rouen pour y être prises en charge. Les circonstances exactes de l’incendie restent à préciser.