Deux blessés graves dans un accident entre une moto et une voiture à Venon, dans l'Eure

Une collision impliquant une moto et un véhicule léger a fait deux blessés graves dans l'Eure. L'accident s'est produit ce mardi 7 septembre vers 17h30, sur la route départementale 133, à Venon, une commune située entre Louviers et Le Neubourg.



Dans le choc, deux hommes de 42 et 64 ans ont été blessés grièvement. Ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transportés, en urgence absolue, le premier vers le centre hospitalier d'Evreux, le second vers l'hôpital des Feugrais près d'Elbeuf. Tous deux ont été médicalisés par des équipes du SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation) d'Evreux et d'Elbeuf.



Un troisième homme, âgé de 44 ans, également impliqué dans l'accident, est sorti indemne.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d'établir les circonstances de la collision.