Deux blessés dans une collision entre trois voitures près d'Yvetot, en Seine-Maritime

L’accident s’est produit au carrefour entre la D131E et la rue des Arpents, provoquant un important ralentissement de la circulation, réduite à une seule voie le temps de l’intervention des secours. Trois véhicules ont été impliqués dans le choc.



Sur les cinq personnes concernées, deux ont été blessées légèrement : une femme de 55 ans et un enfant de 10 ans. Les trois autres occupants ne présentaient pas de blessures.



Neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention avec trois engins. Les victimes ont été prises en charge sur place pendant que les secours sécurisaient la zone et assuraient la régulation du trafic. La circulation est restée perturbée le temps de l’intervention.