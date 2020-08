Deux blessés à Rouen : l’un des trois conducteurs impliqués dans un accident prend la fuite

Les sapeurs-pompiers sont déjà sur place, et ont pris en charge deux blessés. Il s’agit du conducteur d’une Renault Clio âgé de 19 ans et originaire de l’Eure et d’une de ses deux passagères, une adolescente de 17 ans.



La seconde passagère explique aux policiers que la Clio était arrêtée à un feu rouge derrière une Voslkwagen Passat, quand elle a été percutée violemment par l’arrière par une Citroën Picasso qui a fait demi-tour et a pris la fuite en direction d’Amfreville-la-Mi-Voie. Dans le choc, la Clio a été projetée contre la Passat.