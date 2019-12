Deux adultes et un enfant de 3 ans gravement intoxiqués au monoxyde de carbone à Caudebec-lès-Elbeuf

Une équipe du SMUR d’Elbeuf a été sollicitée pour prodiguer les premiers soins d’urgence aux trois victimes, intoxiquées par des émanations de monoxyde de carbone provenant probablement de la chaudière, selon un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



En état d’urgence absolue, la jeune femme, l’enfant et le quinquagénaire ont été transportés, médicalisés, vers l’hôpital de Garches, dans les Hauts-de-Seine, l’établissement le plus proche à être équipé d’un caisson hyperbare. Leur pronostic vital n’était pas alors engagé.