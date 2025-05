Départ de feu sur un autocar assurant la liaison Damville - Évreux : pas de blessé

Tôt ce lundi matin, un début d’incendie s’est déclaré sur un autocar à Mesnils-sur-Iton (Eure), nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers.



L’alerte a été donnée vers 7 heures. À leur arrivée sur les lieux rue de Verdun, les secours ont constaté que le feu était dû à une surchauffe au niveau de l’essieu du véhicule. Le conducteur et les deux passagers avaient déjà évacué l’autocar, qui assure la liaison entre Damville et Évreux. Aucun blessé n’est à déplorer.



La gendarmerie s’est rendue sur place pour sécuriser les lieux et mettre en place une circulation alternée.