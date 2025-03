Démontage du péage de Buchelay : l'A13 fermée cette nuit du 22 au 23 mars entre Mantes et Chauffour

Afin de minimiser l’impact sur la circulation, l’opération se déroulera exclusivement de nuit, de 20h00 à 8h30. Cette plage horaire a été choisie pour éviter les périodes de forte affluence et assurer une intervention en toute sécurité, indique le gestionnaire de l'A13.



Pour les automobilistes, des itinéraires de déviation seront mis en place via la RD113, garantissant une continuité de circulation malgré la fermeture temporaire de l’autoroute.



Ces travaux s’inscrivent dans le projet de transformation de l’axe Paris-Normandie en péage en flux libre. Ce nouveau système, déjà adopté sur d’autres autoroutes françaises, permet de fluidifier le trafic en supprimant les barrières physiques de péage, réduisant ainsi les arrêts et les congestions.