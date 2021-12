Covid-19. Où se faire vacciner dans l'Eure

• Les centres de vaccination ouverts



➢ Grand Centre d’Évreux « Ancien lycée Notre-Dame », 14, rue du Capitaine Louis Herriot

Rendez-vous en ligne : doctolib.fr

Horaires : du mardi au vendredi de 9h00 à 17h00 et le samedi 04/12 de 9h00 à 17h00



A noter : des créneaux sont ouverts sur Doctolib au Grand centre d'Evreux, les dimanches 5, 12 et 19 décembre, de 9h à 13h.



➢ Gisors

78, rue du Faubourg de Neaufles

Horaires : du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00



➢ Les Andelys

Salle des fêtes – 28 avenue du général de Gaulle

Horaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 9h00 à 16h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30



➢ Saint-André de l’Eure

6, rue de Dreux

Horaires : les mardis, mercredis et jeudis de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. Le samedi 04/12 et dimanche 05/12 de 9h00 à 13h00.



➢ Val-de-Reuil

Horaires : du mardi au samedi de 14h00 à 19h00



➢ Vernon

ancien collège César Lemaître – 13 rue Saint-Lazare

Horaires : les mardis et vendredis de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, les mercredis et samedis de 9h00 à 13h00



➢ Bernay

Maison des associations – 8, rue Jacques-Philippe Bréant

Horaires : les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, les mardis et jeudis de 9h00 à 13h00



➢ Verneuil-d’Avre et d’Iton

101, rue des Poissonniers

Horaires : du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. Ouverture exceptionnelle le dimanche 05/12.



➢ Pont-Audemer

64, route de Lisieux

Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 14h00





• Opérations de vaccination ponctuelles



Vendredi 3 décembre :

➢ Le Neubourg

Salle du Haut Phare – Rue Jean de la Fontaine - 10h30-13h00/14h00- 19h00 – Sans rendez-vous



Samedi 4 décembre :

➢ Evreux

Intermarché Evreux Nétreville – 10h30-13h00/14h00-19h00 – Sans sans rendez-vous



Lundi 6 décembre :

➢ Grand-Bourgtheroulde

Centre Gilbert Martin – 283, rue d’Elbeuf – 13h30-17h00 – Sans rendez-vous



➢ Conches-en-Ouche

Centre de Santé – 25 rue du docteur Guilbaud – 9h00- 12h00/13h30-19h30 – sur rendez-vous au 02.78.97.00.19





Mardi 7 décembre :

➢ Conches-en-Ouche

centre de santé – 25 rue du docteur Guilbaud – 8h00-12h30–sur rendez-vous au 02.78.97.00.20



Mercredi 8 décembre :

➢ Berville-en-Roumois

salle polyvalente, rue du Clos Normand –13h30-17h30 – sans rendez-vous.