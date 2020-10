Couvre-feu dans la Métropole de Rouen : les attestations de déplacement sont disponibles

Face à une situation sanitaire qui continue de se dégrader, l’Etat d’urgence sanitaire a été décrété sur l’ensemble du territoire à partir de ce vendredi 16 octobre à minuit. Le Premier ministre a confirmé l'annonce de mercredi du Président de la République concernant la mise en place d’un couvre-feu de 21 heures à 6 heures en Ile de France et pour huit métropoles : Grenoble, Lille, Lyon, Aix Marseille, Saint-Etienne, Rouen, Montpellier et Toulouse. Celui-ci durera au moins 4 semaines.



Le décret instituant l’état d’urgence sanitaire et prévoyant les règles applicables dans les zones de couvre-feu sera publié au Journal Officiel demain matin (samedi) et sera d’application immédiate.