Course-poursuite nocturne à Rouen : le fuyard de 17 ans conduisait sans permis et positif au cannabis

Une course-poursuite a tenu en haleine plusieurs équipages de police la nuit drnière dans les rues de Darnétal et des Hauts-de-Rouen. Le chauffard âgé de 17 ans a pris de gros risques pour empêcher les policiers de l'intercepter.