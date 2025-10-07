Connectez-vous S'inscrire





Course-poursuite dans les rues du Havre : le conducteur sans permis rattrapé après un refus d’obtempérer


Un automobiliste sans permis a tenté d’échapper à la BAC la nuit dernière au Havre. Il a finalement été intercepté rue René-Dehayes après une course-poursuite.



Mardi 7 Octobre 2025 - 11:15



Le conducteur, sans permis, a finalement été rattrapé par les policiers lancés à ses trousses - Illustration Adobe Stock
Cette nuit du 6 au 7 octobre, peu après minuit, une patrouille de la Brigade anticriminalité (BAC) a remarqué un véhicule ne respectant pas un feu tricolore boulevard de Graville, au Havre. Les policiers ont aussitôt actionné leurs avertisseurs pour procéder à un contrôle.

Le conducteur, seul à bord, s’est arrêté rue Demidoff avant de présenter un passeport. Âgé de 25 ans, il s’est révélé non titulaire du permis de conduire. Il a été verbalisé et les policiers lui ont interdit de reprendre le volant.

Il reprend le volant malgré l'interdiction

Alors que les fonctionnaires venaient tout juste de repartir, ils ont constaté que le même véhicule, censé être immobilisé sur place, venait de redémarrer.  Il a alors été pris en chasse tandis que son conducteur roulait à vive allure et dangereusement pour tenter de leur échapper,  brûlant plusieurs feux rouges et percutant des séparateurs de voies.

L'automobiliste a traversé le cours de la République, franchi plusieurs carrefours sans s’arrêter et terminé sa course rue René-Dehayes, après avoir heurté un trottoir. Le fuyard a été interpellé sur place cette fois pour conduite sans permis, délit de fuite et refus d'obtempérer.




