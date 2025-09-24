Connectez-vous S'inscrire




Course-poursuite à 140 km/h dans Rouen : un chauffard sans permis interpellé


Un jeune homme qui conduisait sans permis une voiture non assurée a tenté d'échapper à un contrôle de police. Il a finalement été arrêté après une fuite rocambolesque sur les Hauts-de-Rouen.



Mercredi 24 Septembre 2025 - 12:09



Le jeune conducteur a refusé de s'arrêter pour un contrôle de police - Illustration DGPN
Le jeune conducteur a refusé de s'arrêter pour un contrôle de police - Illustration DGPN
Cette nuit de mardi à mercredi, vers 1 heure du matin, une patrouille de police a repéré un véhicule suspect circulant rue François-Couperin à Rouen. Lors du contrôle, à partir de la plaque d'immatriculation, il s'est avéré que le véhicule n’était pas assuré.

Pris en charge par la voiture de police, gyrophare et avertisseur sonore activés, le conducteur a refusé d’obtempérer et pris la fuite à vive allure . La poursuite s’est engagée rue Galilée, puis avenue de la Grande-Mare (Hauts-de-Rouen) où la vitesse du fuyard a été estimée à 140 km/h, malgré les virages.

Course-poursuite et tête-à-queue

Le chauffard a fini par perdre le contrôle de sa voiture qui a effectué un tête-à-queue, immobilisée sur la voie opposée. Il a tenté de fuir à pied vers un bois mais a été rattrapé par un policier. Âgé de 19 ans, il n’était pas titulaire du permis de conduire. Son passager, 18 ans, a été laissé libre. Aucun blessé n’est à déplorer.




Mots clés : enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime




Course-poursuite à 140 km/h dans Rouen : un chauffard sans permis interpellé

24/09/2025

Drogue : un adolescent de 16 ans interpellé deux fois en quelques heures à Saint-Etienne-du-Rouvray

24/09/2025

Une femme de 68 ans fauchée par une voiture dans l’Eure : elle est transportée en urgence absolue au CHU de Rouen

24/09/2025

Un sapeur pompier porté disparu en mer à Fécamp lors d’un exercice, retrouvé sain et sauf

22/09/2025

Un jeune homme grièvement blessé dans un accident à Touffreville-la-Corbeline, près d'Yvetot

21/09/2025

Un homme percuté mortellement par un train à Notre-Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime

21/09/2025

Eure : trois blessés dans une collision sur la RD833 à Mousseaux-Neuville

20/09/2025

Yvelines. Deux adolescents en garde à vue, soupçonnés d’un vol de collier avec violences à Sartrouville

20/09/2025

Travaux sur la RN27 : circulation basculée et bretelles fermées entre Tôtes et Biville-la-Baignarde

20/09/2025

Alerte météo : vents violents et grandes marées attendus sur la façade Manche - mer du Nord

19/09/2025

Accident de poids lourd sur l’A28 dans l’Orne : circulation coupée dans les deux sens

19/09/2025

Deux conducteurs interpellés au Havre pour défaut de permis et infractions routières

19/09/2025

Accident mortel sur l’A13 à Heudebouville : éjecté de sa voiture, le conducteur déclaré décédé

19/09/2025

Harfleur près du Havre : un motard tué sur la rocade, après avoir percuté la rambarde de sécurité

19/09/2025

Victor Dermo en dédicace à la FNAC de Rouen et Caen pour son premier manga “Diamond Little Boy”

18/09/2025

Lutte contre les atteintes au patrimoine archéologique : un enjeu collectif en Seine-Maritime

17/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen