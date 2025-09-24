Course-poursuite à 140 km/h dans Rouen : un chauffard sans permis interpellé

Cette nuit de mardi à mercredi, vers 1 heure du matin, une patrouille de police a repéré un véhicule suspect circulant rue François-Couperin à Rouen. Lors du contrôle, à partir de la plaque d'immatriculation, il s'est avéré que le véhicule n’était pas assuré.



Pris en charge par la voiture de police, gyrophare et avertisseur sonore activés, le conducteur a refusé d’obtempérer et pris la fuite à vive allure . La poursuite s’est engagée rue Galilée, puis avenue de la Grande-Mare (Hauts-de-Rouen) où la vitesse du fuyard a été estimée à 140 km/h, malgré les virages.