Coup de filet près de Rouen : quatre interpellations, près de 8 kg de résine de cannabis et 30 000€ saisis

Tout commence fin mars quand un renseignement parvient aux oreilles des policiers. L'informateur dénonce l'existence d'un trafic de stupéfiants sur la commune de Petit-Couronne.



Des investigations sont lancées et un suspect est localisé et placé sous surveillance. Il s'agit d'un client-revendeur. Ce dernier est interpellé le 9 juin et placé en garde à vue. A son domicile, les enquêteurs saisissent 80 grammes de résine de cannabis.



Grâce aux éléments recueillis depuis le début de l'enquête, l'homme supposé être à la tête du trafic, âgé de 29 ans, est à son tour interpellé dès le lendemain, par la brigade ani-drogue épaulée par des hommes de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) et un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants.



Deux autres suspects sont interpellés dans le même temps à Petit-Couronne.



Des perquisitions sont effectuées au domicile respectif des mis en cause. Perquisitions qui permettent de découvrir 7,6 kg de résine de cannabis, 30 000 euros en argent liquide et trois motos de cross, impliquées par ailleurs dans des rodéos.