Coronavirus. Plus de 200 PV dressés pour non respect du confinement à Rouen-Elbeuf

Nous l’avons dit et répété, policiers et gendarmes (100 000 sont mobilisés dans toute la France) ont reçu l’ordre de verbaliser tout contrevenant, quel qu’il soit : automobilistes, conducteurs de deux roues avec ou sans moteur, piétons... A titre d’exemple, les fonctionnaires de police de Rouen-Elbeuf ont dressé plus de 200 PV entre hier matin et ce jeudi matin pour non présentation de l’attestation.



Les autorités ne cachent pas leur intention de durcir encore les contrôles de manière à faire respecter le confinement.