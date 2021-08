Conches-en-Ouche : incendie dans un centre commercial, 39 clients et employés évacués

Par précaution, trente-neuf personnes, soit trente clients et neuf employés, ont été évacués le temps de l’extinction du feu et de la ventilation des locaux. Aucun blessé n’est à déplorer.



Le parc d’attractions Toukyland n’a pas été directement touché par l’incendie, mais il a dû fermer ses portes pour l’après-midi en raison des suies qui se sont déposées dans ses locaux. Il rouvrira au public demain, vendredi, à 13 heures, annonce la direction sur sa page Twitter.



L’intervention a mobilisé des sapeurs-pompiers de cinq casernes du département : Conches, Caugé, Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, Évreux et Breteuil.