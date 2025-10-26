Connectez-vous S'inscrire

Collision sur la N154 dans l’Eure : trois blessés dont un en urgence absolue




Dimanche 26 Octobre 2025 - 09:32


Un grave accident de la circulation impliquant deux véhicules légers s’est produit ce dimanche matin sur la N154, dans l’Eure, à hauteur de La Madeleine-de-Nonancourt.

Les secours ont été alertés peu avant 7 heures. La collision s’est produite dans le sens Évreux Nonancourt, a hauteur de La Madeleine-de-Nonancourt. Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement. Cette dernière a été prise en charge en urgence absolue par le SMUR de Dreux, situé dans le département voisin de l’Eure-et-Loir.

Déviation mise en place par la RD 6154

L’intervention mobilise actuellement 15 sapeurs-pompiers.

En raison de l’accident, la circulation est totalement interrompue sur la N154, dans le secteur concerné en direction de Nonancourt. Une déviation a été mise en place via la RD 6154, le temps des opérations de secours et d’évacuation.

Plus d’informations à venir 




Mots clés : accident, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, pompiers



26/10/2025

