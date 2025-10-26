Collision sur la N154 dans l’Eure : trois blessés dont un en urgence absolue

Un grave accident de la circulation impliquant deux véhicules légers s’est produit ce dimanche matin sur la N154, dans l’Eure, à hauteur de La Madeleine-de-Nonancourt.



Les secours ont été alertés peu avant 7 heures. La collision s’est produite dans le sens Évreux Nonancourt, a hauteur de La Madeleine-de-Nonancourt. Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement. Cette dernière a été prise en charge en urgence absolue par le SMUR de Dreux, situé dans le département voisin de l’Eure-et-Loir.