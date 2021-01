Collision entre une voiture et une moto près de Pacy-sur-Eure : un homme de 29 ans blessé grave

Une collision entre un véhicule et une moto a fait un blessé grave ce samedi 23 janvier peu après 20 heures. L’accident s’est produit sur la RN13, dans une ligne droite à hauteur de Caillouet-Orgeville, entre Évreux et Pacy-sur-Eure.



Les sapeurs-pompiers de Pacy ont pris en charge le pilote du deux roues, âgé de 29 ans, qui a été transporté, médicalisé par le SMUR, vers le centre hospitalier d’Evreux. Il a été diagnostiqué en urgence absolue.



Le conducteur du véhicule âgé 47 ans a refusé son transport à l’hôpital, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).



La gendarmerie a procédé aux constations d’usage et a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident. On ignore si les conditions climatiques sont en cause.