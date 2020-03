Collision entre un poids lourd et une voiture près de Rouen : deux blessés, dont un grave

Un poids lourd et une voiture de tourisme sont entrés en collision ce lundi matin vers 8h30 dans l’agglomération de Rouen (Seine-Maritime). L’accident s’est produite sur la D6014 à La Neuville-Chant d’Oisel.



L’un des deux occupants de la voiture a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers. Blessé grièvement, il a été transporté, médicalisé, au CHU de Rouen. Le second occupant, une femme, a été quant à elle légèrement blessée, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Le chauffeur du poids lourd est indemne.



La circulation a été interrompue sur la D6014 dans les deux sens durant l’intervention des secours.