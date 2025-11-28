Collision entre un bus scolaire et une voiture dans l'Eure : trois blessés, dont un enfant

La collision s’est produite peu après 9h15, rue de l’Orée du Bois. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, neuf victimes ont été recensées, parmi lesquelles six enfants qui se trouvaient à bord du car scolaire.
Un garçon de 9 ans a été légèrement blessé dans le choc. Il a été transporté en urgence relative vers le centre hospitalier d’Évreux. Deux adultes ont également été blessées : une femme de 58 ans et la conductrice de la voiture, âgée de 27 ans. Elles ont toutes deux été évacuées vers l’hôpital de Dreux, en Eure-et-Loir.
Un garçon de 9 ans a été légèrement blessé dans le choc. Il a été transporté en urgence relative vers le centre hospitalier d’Évreux. Deux adultes ont également été blessées : une femme de 58 ans et la conductrice de la voiture, âgée de 27 ans. Elles ont toutes deux été évacuées vers l’hôpital de Dreux, en Eure-et-Loir.
Quatre enfants indemnes
Une fillette de 7 ans, également déclarée en urgence relative, n’a finalement pas nécessité de transport à l'hôpital. Le conducteur du bus et quatre jeunes passagers âgés de 3, 4, 9 et 10 ans sont sortis indemnes de l’accident.
Au total, quatorze sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention afin d’assurer la prise en charge des victimes et la sécurisation de la zone. Les gendarmes, chargés de l'enquête, vont devoir déterminer les circonstances précises de la collision.
Au total, quatorze sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention afin d’assurer la prise en charge des victimes et la sécurisation de la zone. Les gendarmes, chargés de l'enquête, vont devoir déterminer les circonstances précises de la collision.
Les autres infos du jour
-
L'école d'Aigleville, près de Pacy-sur-Eure, fermée pour la journée suite à une fuite de gaz
-
Il percute un camion sur l’A28 en Seine-Maritime : le conducteur de l'utilitaire désincarcéré et évacué vers le CHU
-
Seine-Maritime : un chien mort, un autre blessé en chutant d'une falaise à Val-de-la-Haye
-
Le Havre : il emboutit une voiture arrêtée au feu rouge après avoir bu « quatre pintes de bière »