Collision entre un bus et une voiture à Déville-lès-Rouen : une femme incarcérée dans son véhicule


La collision entre une voiture et un bus de la ligne Astuce a provoqué des perturbations ce jeudi matin route de Dieppe, à Déville-lès-Rouen. L'automobiliste, légèrement blessée, a dû être extraite de son véhicule par les sapeurs-pompiers.



Jeudi 13 Novembre 2025 - 09:26


La conductrice de la voiture a été désincarcérée par les sapeurs-pompiers - Illustration Adobe Stock
Une voiture et un bus du réseau Astuce (TCAR) sont entrés en collision route de Dieppe à Déville-lès-Rouen, ce jeudi matin. La conductrice de la voiture a été légèrement blessée.

L'accident est survenu vers 8h20. Une voiture et un bus circulant sur la route de Dieppe se sont percutés dans des circonstances qui restent à établir. Le choc, décrit comme étant de faible cinétique, n'a pas fait de blessé parmi les 40 passagers, tous repartis avant l’arrivée des secours.

Circulation coupée dans les deux sens

La conductrice de la voiture, blessée légèrement, a dû être désincarcérée avant d’être transportée à l’hôpital pour un bilan complémentaire. La conductrice du bus est indemne.

La route de Dieppe a été coupée dans les deux sens le temps de l’intervention et des opérations de sécurisation. Treize sapeurs-pompiers mobilisés avec quatre engins sont intervenus, aux côtés de la police et du responsable de la société de transport, présents sur place pour organiser la gestion de l’accident et du trafic.





Mots clés : accident, Déville-lès-Rouen, enquête, faits divers, police, pompiers, Seine-Maritime




InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
