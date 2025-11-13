Collision entre un bus et une voiture à Déville-lès-Rouen : une femme incarcérée dans son véhicule

La collision entre une voiture et un bus de la ligne Astuce a provoqué des perturbations ce jeudi matin route de Dieppe, à Déville-lès-Rouen. L'automobiliste, légèrement blessée, a dû être extraite de son véhicule par les sapeurs-pompiers.