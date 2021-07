Collision entre trois véhicules sur l’A13 en Seine-Maritime : quatre blessés transportés à l’hôpital

Un accident de la circulation impliquant trois véhicules légers s’est produit en Seine-Maritime, dimanche 4 juillet vers 17 heures, sur l’autoroute A13. au kilomètre 122, dans le sens Caen - Paris.



Les sapeurs-pompiers ont pris en charge quatre blessés légers, non incarcérés qui ont été transportés après examen sur place vers l’hôpital le plus proche.



Deux autres personnes sont indemnes.



Douze sapeurs-pompiers avec trois ambulances et un véhicule de balisage ont été engagés.