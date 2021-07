Collision entre deux poids lourds, près de Rouen : la circulation perturbée pendant 3 heures

Une équipe spécialisée en risques chimiques a été amenée à se déplacer sur les lieux. Avant le remorquage du camion accidenté, elle a procédé a l’inspection et à la sécurisation d’un bidon de 1 000 litres de polyuréthane légèrement fuyard, relate le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Le poids lourd transportait quinze autres containers : tous sont intacts.



L'intervention a duré 3 heures, ce qui a occasionné de fortes perturbations au niveau de la circulation sur la D18E entre le rond-point des Colonnes et celui des Vaches.