Collision dans le tunnel de la Grand-Mare à Rouen : une femme grièvement blessée


Deux voitures se sont télescopées ce samedi matin dans le tunnel de la Grand’Mare à Rouen. Deux personnes ont été désincarcérées par les secours.



Samedi 18 Octobre 2025 - 09:56


Opération de désincarcération ar les sapeurs-pompiers - illustration Adobe stock
Un accident impliquant deux voitures a nécessité l’intervention des secours tôt ce samedi matin dans le tunnel de la Grand-Mare, sur la N28 à Darnétal près de Rouen.

Vers 6h30, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur le lieu d’un accident de la route entre deux véhicules de tourisme. Sur place, les secours ont dû déployer leur matériel de désincarcération pour extraire de leur voiture deux personnes, bloquées à l’intérieur.

Une femme en urgence absolue

Le bilan fait état de trois victimes. Une femme de 43 ans, grièvement blessée, transportée en urgence absolue vers le CHU. À ses côtés, un homme de 22 ans, blessé légèrement, a également été conduit à l’hôpital. Le troisième occupant, un homme de 24 ans, est indemne.

L’intervention a mobilisé 16 sapeurs-pompiers et 5 engins. Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances précises de la collision.

Autre accident signalé ce samedi matin : boulevard de l’Europe à Rouen, une voiture seule en cause s’est immobilisée sur le toit dans des circonstances ignorées. Les sapeurs-pompiers ont pris en charge un blessé léger qui a été transporté à l’hôpital.
 




18/10/2025

