Collision dans le tunnel de la Grand-Mare à Rouen : une femme grièvement blessée

Le bilan fait état de trois victimes. Une femme de 43 ans, grièvement blessée, transportée en urgence absolue vers le CHU. À ses côtés, un homme de 22 ans, blessé légèrement, a également été conduit à l’hôpital. Le troisième occupant, un homme de 24 ans, est indemne.



L’intervention a mobilisé 16 sapeurs-pompiers et 5 engins. Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances précises de la collision.



Autre accident signalé ce samedi matin : boulevard de l’Europe à Rouen, une voiture seule en cause s’est immobilisée sur le toit dans des circonstances ignorées. Les sapeurs-pompiers ont pris en charge un blessé léger qui a été transporté à l’hôpital.

