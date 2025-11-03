Collision avec un bus aux Andelys : un conducteur piégé dans sa voiture

La rue Henri-Rémy, aux Andelys (Eure), a été le théâtre d’un accident spectaculaire ce lundi peu avant 9 heures. Une voiture et un bus sont violemment entrés en collision. L’impact, qualifié de “forte cinétique” par les sapeurs-pompiers, a sérieusement endommagé le véhicule léger.
Le conducteur, âgé de 54 ans, s’est retrouvé prisonnier dans l’habitacle. Il a fallu l’intervention des secours pour l’extraire de la voiture. Pris en charge en urgence relative, il a été transporté vers l’hôpital de Vernon. Le conducteur du bus, 57 ans, est indemne.
Fuite de gasoil
L’accident a également provoqué une fuite de gasoil sur le bus. Pour éviter tout risque de pollution ou d’incendie, une équipe spécialisée en risques chimiques a été dépêchée. Un produit absorbant a été répandu pour neutraliser le carburant écoulé sur la chaussée.
Seize sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention, venus notamment des centres de secours des Andelys et de Gaillon. Les gendarmes ont procédé aux constatations, en présence d’un représentant de la municipalité.
