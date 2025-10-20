Collision à Yvetot entre une ambulance privée et un véhicule utilitaire : quatre blessés légers

Un accident de la circulation s’est produit ce lundi après-midi sur la D131E, à hauteur d’Yvetot (Seine-Maritime). En cause : un choc arrière entre un utilitaire et une ambulance privée qui transportait une patiente.



Parmi les cinq victimes recensées, trois étaient à bord de l’ambulance. La passagère, une patiente de 59 ans, a été légèrement blessée à l’arrière du véhicule médicalisé. Elle a été évacuée vers l’hôpital du secteur, tout comme les deux ambulanciers – une femme de 29 ans et un homme de 45 ans – également touchés sans gravité.