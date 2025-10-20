Connectez-vous S'inscrire





Collision à Yvetot entre une ambulance privée et un véhicule utilitaire : quatre blessés légers


Cinq personnes ont été impliquées dans l’accident, dont les occupants d'une ambulance privée. Trois des quatre blessés ont été transportés à l'hôpital.



Lundi 20 Octobre 2025 - 17:23


Les victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers. Trois d'elle elles ont été transportées vers un hôpital du secteur 6 Illustration Sdis76
Un accident de la circulation s’est produit ce lundi après-midi sur la D131E, à hauteur d’Yvetot (Seine-Maritime). En cause : un choc arrière entre un utilitaire et une ambulance privée qui transportait une patiente. 

Parmi les cinq victimes recensées, trois étaient à bord de l’ambulance. La passagère, une patiente de 59 ans, a été légèrement blessée à l’arrière du véhicule médicalisé. Elle a été évacuée vers l’hôpital du secteur, tout comme les deux ambulanciers – une femme de 29 ans et un homme de 45 ans – également touchés sans gravité.

Une voie neutralisée

Deux autres personnes ont été impliquées dans la collision : un homme de 22 ans, blessé léger mais non transporté, et un homme de 41 ans, indemne.

L’intervention a nécessité le déploiement de 7 engins et 18 sapeurs-pompiers, et a conduit à la neutralisation d’une voie de circulation le temps des opérations de secours et des constatations d'usage.
 





Mots clés : accident, enquête, faits divers, gendarmerie, pompiers, Seine-Maritime, Yvetot




