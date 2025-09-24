Collision à Valliquerville, en Seine-Maritime : deux blessés en urgence absolue, dont une femme incarcérée

Le bilan fait état de cinq personnes blessées : une femme de 39 ans, incarcérée, a été transportée en urgence absolue au CHU de Rouen, un homme de 64 ans, également en urgence absolue, a été dirigé vers le même hôpital.

Deux enfants de 13 ans et 13 mois ont également été pris en charge et évacués en urgence relative vers le Centre hospitalier Jacques-Monod du Havre.

Un homme de 40 ans, blessé plus légèrement, a été vu par le médecin du SAMU et laissé sur place.