Coincée sous l’essieu d’une camionnette, une femme blessée grièvement ce matin à Dieppe

L’accident est survenu rue de la Morinière, vers 10h30. Les sapeurs-pompiers ont dû utiliser des coussins gonflables pour soulever délicatement le véhicule et dégager la victime.



Cette dernière, qualifiée de blessé grave par les secours, a été prise en charge par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et transportée, médicalisée, au centre hospitalier de Dieppe, indique-t-on au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis)



Une enquête de police a été ouverte.