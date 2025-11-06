 InfoNormandie – Actualités locales en continu
Connectez-vous S'inscrire

Circulation du week-end du 11 novembre : prudence sur les routes, surtout vendredi et mardi


Les routes seront très fréquentées à l’occasion du long week-end du 11 novembre. Bison Futé prévoit un trafic dense dès vendredi après-midi sur les grands axes, dont l'autoroute A13 vers la Normandie, et des retours compliqués mardi.



Jeudi 6 Novembre 2025 - 12:26


Illustratyion infonormandie
Illustratyion infonormandie
Le long week-end du 11 novembre s’annonce chargé sur les routes françaises. Nombreux seront les automobilistes à profiter du jour férié du mardi pour s’offrir une escapade prolongée. Les flux de circulation devraient se concentrer sur les grands axes reliant les métropoles aux zones côtières et touristiques.
 

  • Vendredi 7 novembre sous tension
Les premières difficultés sont attendues dès vendredi après-midi, en particulier sur les autoroutes menant vers la côte normande (A13), la façade atlantique (A11, A64) ou encore la Méditerranée (A7, A8, A9).
En Île-de-France, le trafic s’intensifiera sur les A6 et A10 dès le milieu de l’après-midi, combinant départs en week-end et trajets domicile-travail. Des ralentissements pourraient perdurer jusqu’en soirée.

Dans le sens des retours, des bouchons sont à prévoir sur l’A10 (entre Bordeaux et Poitiers) et dans la vallée du Rhône (A7, A41, A43).
 
  • Retour difficile le mardi 11 novembre
La journée du mardi, marquée par les retours, sera particulièrement chargée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur les axes A7, A43 et A47.

Les prévisions de Bison Futé

Sens des départs

Vendredi 7 novembre : orange au niveau national
Samedi 8, dimanche 9, lundi 10 et mardi 11 : verts

Sens des retours

Vendredi 7 novembre : vert, sauf orange en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest
Mardi 11 novembre : vert, sauf orange en Auvergne-Rhône-Alpes




Mots clés : A13, Bison futé, circulation, Normandie, trafic, week-end Toussaint




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Circulation du week-end du 11 novembre : prudence sur les routes, surtout vendredi et mardi

06/11/2025

Le Havre : permis invalide, insultes aux policiers et dépistage positif aux stupéfiants

06/11/2025

Rouen : une piétonne grièvement blessée boulevard Ferdinand de Lesseps

05/11/2025

Armistice du 11 Novembre 1918 : une trentaine de cérémonies commémoratives dans l’Eure

05/11/2025

Le Havre : un scootériste en état d'ivresse blessé dans un accident avec une voiture

05/11/2025

Rouen’ing - ENDOrun : 5 km solidaires contre l’endométriose

05/11/2025

Eure : une maison endommagée par les flammes à Criquebeuf-sur-Seine, la propriétaire indemne

05/11/2025

Seine-Maritime : un incendie ravage une stabulation, 25 veaux périssent dans les flammes

04/11/2025

De fortes marées jusqu’à vendredi en Normandie : prudence sur le littoral

04/11/2025

Collision entre trois véhicules, dont un poids-lourd, sur l’A29 en Seine-Maritime : trois blessés

04/11/2025

Le Havre : le neveu ivre, le tonton aussi dans la voiturette

04/11/2025

Montivilliers : repéré par un voisin, un Havrais de 31 ans interpellé pour tentative de vol par effraction

04/11/2025

Feu de toiture à Montville : cinq personnes relogées, pas de blessé, trois maisons sauvées

04/11/2025

Bolbec : un conducteur en garde à vue pour conduite sous stupéfiants en récidive et refus de priorité

03/11/2025

Collision avec un bus aux Andelys : un conducteur piégé dans sa voiture

03/11/2025

Saint-Étienne-du-Rouvray : un client ivre frappe une serveuse et le gérant du restaurant

03/11/2025

Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe

03/11/2025

Incendie criminel à la mairie de Grand-Couronne (Seine-Maritime) : quatre jeunes mis en examen

02/11/2025

En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat

02/11/2025

Suspicion de fuite de gaz à l’Ehpad de Saint-Crespin en Seine-Maritime : fausse alerte

02/11/2025
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat

02/11/2025 -

Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre

31/10/2025 -

Seine-Maritime : un incendie ravage une stabulation, 25 veaux périssent dans les flammes

04/11/2025 -

Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe

03/11/2025 -

Accident sur un passage à niveau : trafic SNCF interrompu entre Oissel et Elbeuf

31/10/2025 -

Seine-Maritime : cinq bus partent en fumée dans un incendie spectaculaire à Saint-Valery-en-Caux

30/10/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen