Circulation du week-end du 11 novembre : prudence sur les routes, surtout vendredi et mardi

Les routes seront très fréquentées à l’occasion du long week-end du 11 novembre. Bison Futé prévoit un trafic dense dès vendredi après-midi sur les grands axes, dont l'autoroute A13 vers la Normandie, et des retours compliqués mardi.