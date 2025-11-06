Circulation du week-end du 11 novembre : prudence sur les routes, surtout vendredi et mardi

Illustratyion infonormandie
Le long week-end du 11 novembre s’annonce chargé sur les routes françaises. Nombreux seront les automobilistes à profiter du jour férié du mardi pour s’offrir une escapade prolongée. Les flux de circulation devraient se concentrer sur les grands axes reliant les métropoles aux zones côtières et touristiques.
- Vendredi 7 novembre sous tension
En Île-de-France, le trafic s’intensifiera sur les A6 et A10 dès le milieu de l’après-midi, combinant départs en week-end et trajets domicile-travail. Des ralentissements pourraient perdurer jusqu’en soirée.
Dans le sens des retours, des bouchons sont à prévoir sur l’A10 (entre Bordeaux et Poitiers) et dans la vallée du Rhône (A7, A41, A43).
- Retour difficile le mardi 11 novembre
Les prévisions de Bison Futé
Sens des départs
Vendredi 7 novembre : orange au niveau national
Samedi 8, dimanche 9, lundi 10 et mardi 11 : verts
Sens des retours
Vendredi 7 novembre : vert, sauf orange en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest
Mardi 11 novembre : vert, sauf orange en Auvergne-Rhône-Alpes
