Circulation coupée sur le pont de Normandie en direction du Havre




Dimanche 12 Octobre 2025 - 12:35


Circulation coupée sur le pont de Normandie en direction du Havre
Un accident survenu ce dimanche en milieu de journée paralyse le trafic sur la N1029 dans le sens A13 → Le Havre.

La circulation est totalement interrompue sur les voies en direction du Havre. En amont de l’incident, un important bouchon s’est formé. La durée de l’intervention reste pour l’heure inconnue.

Déviation par le pont de Tancarville

Les automobilistes arrivant de l’A13 sont invités à emprunter la N182 pour rejoindre le pont de Tancarville. Des équipes d’intervention sont à pied d’œuvre pour sécuriser la zone et permettre un retour à la normale dès que possible.

Les usagers sont appelés à la prudence et à respecter les consignes de déviation mises en place.








