Choc frontal sur la RN 13 près de Pacy-sur-Eure : six blessés dont quatre en urgence absolue

Le choc frontal, d’une extrême violence, a mobilisé d'importants moyens de secours : vingt-huit sapeurs-pompiers, plusieurs équipes médicales, ainsi que l’hélicoptère Viking 76 du SAMU de Seine-Maritime, dépêché sur place avec une équipe d’urgentistes.



Parmi les victimes, une femme de 40 ans a été grièvement blessée et transportée en urgence absolue vers le centre hospitalier d’Évreux. Deux enfants, âgés de 6 et 9 ans, ont été plus légèrement atteints et admis au service de pédiatrie du même établissement.



Trois hommes de 29, 26 et 25 ans ont également été gravement blessés. L’un d’eux, dans un état jugé critique, a été héliporté par Viking 76 vers le CHU de Rouen. Les deux autres ont été pris en charge par les secours et acheminés vers le même hôpital.