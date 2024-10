Choc entre un bus et une voiture à Rouen : une femme, blessée, transportée au CHU

Ce jeudi matin, juste avant 8 heures, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour intervenir sur un accident survenu sur la place Saint-Paul, à Rouen (Seine-Maritime). L’accident a impliqué un bus, vide de passagers, et un véhicule léger.



À leur arrivée, les secours ont constaté la présence sur les lieux d’un officier du Service départemental d’incendie et de secours pour coordonner les opérations qui ont mobilisé six sapeurs-pompiers avec deux véhicules de secours routier.