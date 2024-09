Cet homme de 84 ans est atteint d'Alzheimer : il a disparu depuis jeudi 19 septembre à Fécamp

Un appel à témoin a été diffusé sur les réseaux sociaux par le commissariat de Fécamp. Il précise la description de l'octogénaire, qui a le dos voûté et se déplace avec une cane : 1,65 mètre, corpulence normale, yeux marron et cheveux blancs et courts. Il était vêtu d'un pull bleu et de vêtements sombres au moment de sa disparition.



Toute personne susceptible de pouvoir apporter des informations sur cet homme est invitée à contacter le 02 35 10 45 00.