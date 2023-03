Camion couché sur l’A13 dans l’Eure : circulation très perturbée ce matin

Un poids-lourd transportant des denrées alimentaires s’est couché ce vendredi matin sur l'A13 dans le sens Caen vers Paris à hauteur de Saint Aubin sur Gaillon dans le département de l'Eure.



En conséquence les deux voies de droite sont neutralisées au niveau de l'accident pour une durée indéterminée entrainant un important bouchon sur les trois voies en direction de Paris « avec une tendance à l'aggravation ».



Bison futé invite les usagers à la plus grande prudence à l'approche des lieux et à suivre les consignes du gestionnaire.



Une coupure ponctuelle serait possible pour remettre le poids-lourd sur ses roues.