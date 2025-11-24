Connectez-vous S'inscrire

Camion-citerne couché : l’A151 fermée à la circulation entre Eslettes et Pissy-Pôville, en Seine-Maritime




Lundi 24 Novembre 2025 - 11:40


Camion-citerne couché : l’A151 fermée à la circulation entre Eslettes et Pissy-Pôville, en Seine-Maritime
Les perturbations s’étendent ce lundi matin sur l’A151 après l’accident impliquant un poids lourd. La circulation est actuellement coupée entre Eslettes et Pissy-Pôville, dans le sens Dieppe → Rouen.
   
 
Après la mise en sécurité du secteur où un camion-citerne transportant des matières dangereuses s’est couché plus tôt, ce lundi matin, les services gestionnaires de l’A151 mettent en place une sortie obligatoire pour tous les véhicules au niveau d’Eslettes, au PR 6+883. La voie de droite est neutralisée plus au sud.

Circulation coupée à Pissy-Pôville

La route est fermée à hauteur du PR 5+200, à Pissy-Pôville. L’accident initial concerne un poids lourd, toujours en cours de prise en charge. Les opérations de dépannage et de sécurisation mobilisent encore les services de voirie et la gendarmerie.
 




Mots clés : accident, faits divers, gendarmerie, Pissy-Pôville, pompiers, Seine-Maritime




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Camion-citerne couché : l’A151 fermée à la circulation entre Eslettes et Pissy-Pôville, en Seine-Maritime

24/11/2025

Un jeune homme suicidaire intercepté in extremis au-dessus du bassin du Commerce au Havre

24/11/2025

Conduite endommagée et fuite de gaz : les habitants confiné dans leur immeuble au Havre

24/11/2025

Un camion-citerne de matières dangereuses couché sur l’A151 en Seine-Maritime : sa conductrice blessée

24/11/2025

Eure : un "patrouilleur" percute l'arrière d'un poids-lourd sur l'A13, le conducteur est choqué

24/11/2025

Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville

23/11/2025

Neige et verglas dans l'Eure : une dizaine d’accidents, sept blessés et près de 300 foyers privés d'électricité

23/11/2025

Un bâtiment agricole de 2 000 m2 en feu à Hénouville en Seine-Maritime : plus de 120 bovins évacués

23/11/2025

Vigilance jaune neige-verglas ce week-end en Seine-Maritime et dans l’Eure

22/11/2025

Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe

22/11/2025

Accident de la circulation sur la D915 à Esclavelles, en Seine-Maritime : trois personnes impliquées

22/11/2025

Le sous-sol d'un pavillon embrasé à Eu : les occupants et leur chien pris en charge par les secours

22/11/2025

Départ de feu dans le sous-sol d'un pavillon à Belbeuf : le compteur électrique pointé du doigt

22/11/2025

Dieppe : 200 salariés évacués chez Renault Alpine après le déclenchement de l'alarme incendie

22/11/2025

Influenza aviaire : un foyer détecté dans un élevage de canards en Seine-Maritime

21/11/2025

Feu de chaumière à La Neuville-Chant-d’Oisel : trois personnes évacuées

21/11/2025

Vigilance jaune neige-verglas dans l’Eure et la Seine-Maritime : prudence renforcée sur les routes

21/11/2025

Véhicule dangereux, défaut de permis, OQTF... : le conducteur est placé en garde à vue à Bolbec

21/11/2025

Harfleur : alcoolisé, un jeune conducteur perd le contrôle de sa BMW ...et son permis de conduire probatoire

21/11/2025

Le pilote d'un scooter prend des risques pour échapper à un contrôle de police à Dieppe

21/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe

22/11/2025 -

Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

19/11/2025 -

Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville

23/11/2025 -

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

19/11/2025 -

Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

20/11/2025 -

Accident sur la D137 dans l'Eure : une jeune femme héliportée en urgence absolue au CHU de Rouen

21/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen